Справа нацгвардійця Марківа: cуд прийняв новий переклад його слів, який доводить невинуватість
Під час третього судового засідання у Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу заслухали висновки дослідження щодо його висловлювань про трагедію - тоді військовослужбовець вже перебував у в’язниці.
Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події
Деталі: Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа зі співкамерником у липні 2017 року, Марків не говорив "ми прибрали репортера", він сказав :"у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".
Що передувало: На другому засіданні апеляційного суду до справи намагалися долучити вирвану із контексту фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування Марківа у СІЗО, і яку сторона обвинувачення намагалася інтерпретувати як "я вбив". Cуд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.
Передісторія:
- 30 червня 2017 року у Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
- Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
- Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і росіянина Андрія Миронова в 2014 році.