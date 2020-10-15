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Справа нацгвардійця Марківа: cуд прийняв новий переклад його слів, який доводить невинуватість

Четвер, 15 жовтня 2020, 14:39

Під час третього судового засідання у Мілані з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу заслухали висновки дослідження щодо його висловлювань про трагедію - тоді військовослужбовець вже перебував у в’язниці.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події

Деталі: Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа зі співкамерником у липні 2017 року, Марків не говорив "ми прибрали репортера", він сказав :"у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

Що передувало: На другому засіданні апеляційного суду до справи намагалися долучити вирвану із контексту фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування Марківа у СІЗО, і яку сторона обвинувачення намагалася інтерпретувати як "я вбив". Cуд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року у Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і росіянина Андрія Миронова в 2014 році.

Теми: Нацгвардіявійнасуд


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