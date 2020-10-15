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Дело нацгвардейца Маркива: cуд принял новый перевод его слов, доказывающий невиновность

Четверг, 15 октября 2020, 14:39
Дело нацгвардейца Маркива: cуд принял новый перевод его слов, доказывающий невиновность

Во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву заслушали заключение исследования по его высказываниях о трагедии - когда военнослужащий уже находился в тюрьме.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события

Детали: Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, Маркив не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "в 2014 году был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Что предшествовало: На втором заседании апелляционного суда к делу пытались приобщить вырванную из контекста фразу "убили журналиста", которую получили во время прослушивания Маркива в СИЗО, и которую сторона обвинения пыталась интерпретировать как "я убил". Суд постановил исследовать это обстоятельство в деле, повторно осуществив перевод записей, чтобы определить точное значение сказанной фразы.

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
  • Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

Темы: Нацгвардиявойнасуд
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