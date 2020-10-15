Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Дело нацгвардейца Маркива: cуд принял новый перевод его слов, доказывающий невиновность

Четверг, 15 октября 2020, 14:39

Во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву заслушали заключение исследования по его высказываниях о трагедии - когда военнослужащий уже находился в тюрьме.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события

Детали: Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, Маркив не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "в 2014 году был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Что предшествовало: На втором заседании апелляционного суда к делу пытались приобщить вырванную из контекста фразу "убили журналиста", которую получили во время прослушивания Маркива в СИЗО, и которую сторона обвинения пыталась интерпретировать как "я убил". Суд постановил исследовать это обстоятельство в деле, повторно осуществив перевод записей, чтобы определить точное значение сказанной фразы.

Предыстория:

  • 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.
  • Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.
  • Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

Темы: Нацгвардиявойнасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из госсобственности в коммунальную

В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

Россия вышла из консультаций по MH17 с Нидерландами и Австралией

В Киеве начнут включать отопление уже в пятницу

Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября

видеоЗеленский озвучил второй вопрос "всенародного опроса": касается Донбасса

Все новости...
Нацгвардия
Маркив и его осуждение за убийство: как итальянский суд подорвал презумпцию невиновности
Нацгвардия начала расследование из-за видео об испорченных сухпайках для бойцов
Вспышку коронавируса зафиксировали в военной части Нацгвардии
Последние новости
15:43
К 20 тысяч мертвых от COVID-19 до конца года: прогнозы специалистов ухудшаются
15:37
"Впереди тяжелая зима": Лондон усиливает коронавирусные ограничения
15:30
"Идея Банк" оштрафовали на 4 миллиона из-за рекламы кредитов "под 0%"
15:14
Нацкомиссия по тарифам пожаловалась Энергетическому Сообществу на давление от ДТЭК
15:09
фотоДиректора Ивано-Франковского областного бюро судмедэкспертизы задержали за взятку
14:58
У Венедиктовой и Бахматюка прокомментировали затягивание его экстрадиции
14:56
Украина имеет возможность запустить собственное производство вакцин – Степанов
14:55
В Киеве оборвался лифт с медиками "скорой"
14:53
Нацкомиссия по тарифам пожаловалась на давление со стороны ДТЭК
14:39
Дело нацгвардейца Маркива: cуд принял новый перевод его слов, доказывающий невиновность
Все новости...