Дело нацгвардейца Маркива: cуд принял новый перевод его слов, доказывающий невиновность

Во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву заслушали заключение исследования по его высказываниях о трагедии - когда военнослужащий уже находился в тюрьме.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события

Детали: Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, Маркив не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "в 2014 году был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Что предшествовало: На втором заседании апелляционного суда к делу пытались приобщить вырванную из контекста фразу "убили журналиста", которую получили во время прослушивания Маркива в СИЗО, и которую сторона обвинения пыталась интерпретировать как "я убил". Суд постановил исследовать это обстоятельство в деле, повторно осуществив перевод записей, чтобы определить точное значение сказанной фразы.

Предыстория: