У Венедіктової та Бахматюка прокоментували затягування його екстрадиції

Офіс генерального прокурора та ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк відреагували на новину про можливе затягування з екстрадицією олігарха і сказали про порушення закону з боку слідства.

Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора; коментар Бахматюка, наданий УП його пресслужбою

Дослівно ОГП: "Офіс Генерального прокурора є центральним органом України з питань екстрадиції, мета якого вивчати клопотання, які надходять від органів досудового розслідування України, та не допускати наслідків у вигляді незаконного тимчасового позбавлення волі громадян.

За таким же принципом Офіс Генпрокурора розглядає клопотання Національного антикорупційного бюро України від 15 червня 2020 року до компетентного органу іноземної держави про видачу підозрюваного (Бахматюка – УП) у присвоєнні коштів стабілізаційного кредиту НБУ…

Офіс Генпрокурора також має на меті притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, але не нехтуючи нормами національного законодавства, на дотриманні яких наполягає ЄСПЛ у своїх численних рішеннях проти України…

Тому Офіс Генерального прокурора, у разі відповідності всіх документів нормам КПК України та міжнародних договорів, забезпечить подальше скерування клопотання про видачу підозрюваного до компетентних органів іноземної держави".

Пряма мова Бахматюка: "Вважаю, що ця "інформація від джерел у правоохоронних органах" – свідомий "злив" від НАБУ у ЗМІ, що мало б бути предметом розслідування правоохоронних органів. Мета цього "зливу": тиск на генпрокурора Венедиктову з метою змусити її ухвалити незаконне рішення…

Ми знаходимось в ситуації, коли слідчі органи і ВАКС (Вищий антикорупційний суд – УП) керуються не духом і буквою закону, а тактикою подвійних стандартів…

Абсурдом вважаю вимоги НАБУ про обрання мені запобіжного заходу на підставі того, що моє місце перебування ніби не відоме НАБУ. Воно не просто відоме НАБУ – про моє місце перебування адвокати повідомили усі зацікавлені слідчі органи. М’яко кажучи, дивно оголошувати в розшук людину, про яку достеменно відомо, де вона перебуває".

Деталі: Офіс генпрокурора каже, що в серпні запросив у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висновок "щодо обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень" у справі Бамахтюка. У вересні САП надала такий висновок, однак там не йшлось про "законність постанови про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук".

Через це ОГП запитав у САП інформацію про законність цієї постанови і очікує відповідь.

У генпрокурорки Ірини Венедіктової зауважили, що раніше Антикорупційне бюро намагалось оголосити розшук Бахматюка через Інтерпол. Але міжнародна організація цього не зробила нібито "через невідповідність підготовлених НАБУ матеріалів правилам організації".

Тому, на думки Офісу генпрокурора, "НАБУ пішло шляхом запиту" на екстрадицію.

Водночас, сам Бахматюк називає звинувачення у свій бік безглуздими і вважає, що справа не має перспектив у суді.

Олігарх вважає, що повідомлення про можливе блокування розшуку "мають на меті відволікти від неефективності і заангажованості НАБУ".

Він звертає увагу, що другого підозрюваного у справі, ексзаступника голови Нацбанку Олександра Писарука, за рік слідства викликали на допит лише один раз.

Крім того, Бахматюк каже, що в інших справах за ідентичних обставин Антикорупційний суд відмовлявся арештовувати підозрюваних, наприклад, високопосадовців часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та Олександра Клименка. Тому бізнесмен вважаєе незаконним свій заочний арешт.

На думку Бахматюка, в апеляційній палаті Антикорупційного суду є "трійка суддів Ситника, яка ухвалює потрібні директору НАБУ рішення".

Що було раніше: 13 жовтня УП повідомила, що в Офісі генерального прокурора з червня не направляють до Австрії запит на екстрадицію Бахматюка, підозрюваного в заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, підлеглі генпрокурорки Ірини Венедіктової вимагають довести законність розшуку олігарха.

Того ж дня УП звернулась по коментар до прессекретарів Венедіктової та Бахматюка, однак їхня позиція була надана лише 15 жовтня.