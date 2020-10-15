У Венедиктовой и Бахматюка прокомментировали затягивание его экстрадиции

Офис генерального прокурора и экс-собственник VAB Банка Олег Бахматюк отреагировали на новость о возможном затягивании с экстрадицией олигарха и сказали о нарушении закона со стороны следствия.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора; комментарий Бахматюка, предоставленный УП его пресс-службой

Дословно ОГП: "Офис Генерального прокурора является центральным органом Украины по вопросам экстрадиции, цель которого изучать ходатайства, поступающие от органов досудебного расследования Украины, и не допускать последствий в виде незаконного временного лишения свободы граждан.

По такому же принципу Офис генпрокурора рассматривает ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины от 15 июня 2020 года в компетентный орган иностранного государства о выдаче подозреваемого (Бахматюка – УП) в присвоении средств стабилизационного кредита НБУ…

Офис генпрокурора также имеет целью привлечение к ответственности лиц, совершивших уголовные преступления, но не пренебрегая нормами национального законодательства, на соблюдении которых настаивает ЕСПЧ в своих многочисленных решениях против Украины…

Поэтому Офис Генерального прокурора, в случае соответствия всех документов нормам УПК Украины и международных договоров, обеспечит дальнейшее направление ходатайства о выдаче подозреваемого в компетентные органы иностранного государства".

Прямая речь Бахматюка: "Считаю, что эта "информация от источников в правоохранительных органах" – сознательный "слив" от НАБУ в СМИ, что должно быть предметом расследования правоохранительных органов. Цель этого "слива": давление на генпрокурора Венедиктову с целью заставить ее принять незаконное решение…

Мы находимся в ситуации, когда следственные органы и ВАКС (Высший антикоррупционный суд – УП) руководствуются не духом и буквой закона, а тактикой двойных стандартов…

Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания будто неизвестно НАБУ. Оно не просто известное НАБУ – о моем местонахождении адвокаты сообщили все заинтересованные следственные органы. Мягко говоря, странно объявлять в розыск человека, о котором достоверно известно, где он находится".

Детали: Офис генпрокурора говорит, что в августе запросил у Специализированной антикоррупционной прокуратуры вывод "относительно обоснованности принятых процессуальных решений" в деле Бамахтюка. В сентябре САП предоставила такой вывод, однако там не шла речь о "законности постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск".

Поэтому ОГП запросил у САП информацию о законности этого постановления и ожидает ответ.

У генпрокурорки Ирины Венедиктовой отметили, что ранее Антикоррупционное бюро пыталось объявить в розыск Бахматюка через Интерпол. Но международная организация этого не сделала якобы "из-за несоответствия подготовленных НАБУ материалов правилам организации".

Поэтому, по мнению Офиса генпрокурора, "НАБУ пошло путем запроса" на экстрадицию.

В то же время, сам Бахматюк называет обвинения в свой адрес бессмысленными и считает, что дело не имеет перспектив в суде.

Олигарх считает, что сообщение о возможном блокировании розыска "имеют целью отвлечь от неэффективности и ангажированности НАБУ".

Он обращает внимание, что второго подозреваемого по делу, экс-заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, за год следствия вызвали на допрос только один раз.

Кроме того, Бахматюк говорит, что в других делах при идентичных обстоятельствах Антикоррупционный суд отказывался арестовывать подозреваемых, например, чиновников времен Виктора Януковича Андрея Клюева и Александра Клименко. Поэтому бизнесмен незаконным свой заочный арест.

По мнению Бахматюка, в апелляционной палате Антикоррупционного суда есть "тройка судей Сытника, которая принимает нужные директору НАБУ решения".

Что было раньше: 13 октября УП сообщила, что в Офисе генерального прокурора с июня не направляют в Австрию запрос на экстрадицию Бахматюка, подозреваемого в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита.

По информации источников УП в правоохранительных органах, подчиненные генпрокурорки Ирины Венедиктовой требуют доказать законность розыска олигарха.

В тот же день УП обратилась за комментарием к пресс-секретарям Венедиктовой и Бахматюка, однако их позиция была предоставлена ​​только 15 октября.