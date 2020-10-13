У Венедіктової 4 місяці блокують екстрадицію Бахматюка і вимагають ще доказів – джерело

В Офісі генерального прокурора з червня не направляють до Австрії запит на екстрадицію ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка, підозрюваного в заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, та вимагають довести законність його розшуку.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: Детективи Національного антикорупційного бюро склали клопотання про екстрадицію 15 червня 2020 року. Станом на 13 жовтня Офіс генпрокурора не направив документи в Австрію.

При цьому підлеглі генпрокурорки Ірини Венедіктової вимагають надати додаткову інформацію про справу.

Формальною підставою є звернення адвоката Бахматюка, який вважає незаконним міжнародний розшук бізнесмена і стверджує, що правоохоронцям відоме його місцезнаходження.

На думку співробітників Офісу генпрокурора, якщо ці претензії підтвердяться, вони ставлять під сумнів законність ухвали суду про заочний арешт Бахматюка. Саме ця ухвала дозволяє направити запит на екстрадицію.

Через це ОГП вимагає від Антикорупційної прокуратури довести законність розшуку і надати для цього низку даних. Зокрема: дату, коли НАБУ стало відомо, що Бахматюк перебуває за кордоном; чи отримувало НАБУ інформацію від адвоката про місце проживання бізнесмена; чи викликали підозрюваного після того, як дізнались, де він живе; чи надсилали такі виклики до правоохоронців Австрії тощо.

Водночас, співрозмовник УП звертає увагу, що доводам про нібито необгрунтованість розшуку надала свою оцінку Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Вона дійшла висновку, що детективи надали належні та допустимі докази розшуку, та дозволила заочний арешт Бахматюка.

При цьому, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, суд може дати дозвіл на заочний арешт виключно в тому випадку, якщо прокурор доведе, що підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку.

"Українська правда" звернулась по коментар до прессекретарки Ірини Венедіктової і оприлюднить позицію Офісу генпрокурора, якщо вона буде надана.

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