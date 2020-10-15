Вибух на Позняках: в одній із квартир виявили зброю і вибухівку - КМДА

В одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини.

Джерело: Департамент муніципальної безпеки КМДА

Дослівно: "14 жовтня, приблизно о 14:00, під час проведення робіт із повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній із квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємкості, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною".

Деталі: Вилучену зброю, боєприпаси та ємкості передано до поліції для проведення слідчих дій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Власника квартири затримали.

Що передувало: 13 жовтня рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, пошкодженого внаслідок вибуху у червні.

Передісторія:

21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Мер Києва Віталій Кличко 26 червня повідомив, що пошкоджений вибухом житловий будинок у Дарницькому районі столиці буде повністю демонтовано.

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Києві наприкінці червня, отримали нове житло.

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