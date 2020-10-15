Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Взрыв на Позняках: в одной из квартир обнаружили оружие и взрывчатку - КГГА

Четверг, 15 октября 2020, 17:15

В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА

Дословно: "14 октября, примерно в 14:00, во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом".

Детали: Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Правоохранители открыли уголовное производство. Владелец квартиры задержан.

Что предшествовало: 13 октября спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5, поврежденного в результате взрыва в июне.

Предыстория:

  • 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).
  • 26 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поврежден взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.
  • В августе президент Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, получили новое жилье.

Знать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Украинская правда
Темы: взрывКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из госсобственности в коммунальную

В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

Россия вышла из консультаций по MH17 с Нидерландами и Австралией

В Киеве начнут включать отопление уже в пятницу

Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября

видеоЗеленский озвучил второй вопрос "всенародного опроса": касается Донбасса

Все новости...
взрыв
В Бейруте снова взрывы: есть погибшие и раненые
На Луганщине взорвался пожарный автомобиль: 3 пострадавших
ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко
Последние новости
17:37
фото, видеоЛюди с инвалидностью вышли на марш в Минске
17:24
Экс-глава АМКУ Терентьев может войти в набсовет "Укрэксимбанка"
17:15
Взрыв на Позняках: в одной из квартир обнаружили оружие и взрывчатку - КГГА
17:05
Франция выведет на улицы тысячи полицейских для соблюдения комендантского часа
16:57
В Беларуси лишили лицензии адвоката, который требовал завести дела на силовиков
16:51
Своевременный старт отопительного сезона в 45 городах под угрозой из-за долгов ТКЭ
16:50
Семья Палицы имеет бизнес во Франции, резиденции в Швейцарии и лыжные курорты в Австрии – ЦПК
16:48
Кулик, которого выгнали из прокуратуры, собрался в депутаты Харьковского облсовета
16:43
Российские самолеты стали чаще летать в оккупированный Крым
16:40
Турция проведет испытания российских комплексов С-400 на побережье Черного моря
Все новости...