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У ФК "Олександрія" майже 30 заражень COVID-19

Четвер, 15 жовтня 2020, 23:02
У ФК Олександрія майже 30 заражень COVID-19

У футбольному клубі "Олександрія" виявили 27 позитивних результатів на коронавірус у гравців і персоналу клубу.

Джерело: пресслужба клубу

Дослівно: "ПЛР-тести від 13/10: нажаль, 27 позитивних результатів серед гравців та персоналу клубу. Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 - в районній лікарні.

У всіх температура в нормі, симптомів COVID немає".

Що було раніше: В розташуванні збірної України з футболу виявили три випадки захворювання на коронавірус: у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. 

7 жовтня через коронавірус у голкіперів збірної України на товариський матч із Францією в заявку синьо-жовтих включили 45-річного Олександра Шовковського.

У футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.

Українська правда

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Теми: футболспорткоронавірус
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