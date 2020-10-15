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В ФК "Александрия" почти 30 заражений COVID-19

Четверг, 15 октября 2020, 23:02

В футбольном клубе "Александрия" обнаружили 27 положительных результатов на коронавирус у игроков и персонала клуба.

Источник: пресс-служба клуба

Дословно: "ПЦР-тесты от 13/10: к сожалению, 27 положительных результатов среди игроков и персонала клуба. Сейчас 15 заболевших самоизоляции по месту жительства родителей, 11 наблюдаются у семейных врачей Александрии, 1 - в районной больнице.

Во всех температура в норме, симптомов COVID нет".

Что было раньше: В расположении сборной Украины по футболу обнаружили три случая заболевания коронавирусом: у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

7 октября Из-за коронавируса у голкиперов сборной Украины по футболу на товарищеский матч с Францией у сине-желтых включили 45-летнего Александра Шовковского.

В футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.

Украинская правда
Темы: футболспорткоронавирус


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