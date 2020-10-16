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Порошенко: Перший, хто заслуговує за довічне за корупцію – Коломойський, але його захищає Зеленський

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 17:34
Порошенко: Перший, хто заслуговує за довічне за корупцію – Коломойський, але його захищає Зеленський

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко запевняє, що олігарх та ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський є першою людиною в Україні, яка має отримати довічне ув’язнення за корупцію.

Джерело: Порошенко на Рівненщині, куди поїхав після одужання від захворювання на COVID-19, якого цитує пресслужба "ЄС"

Пряма мова Порошенка: "Політична партія з красивою назвою "За майбутнє" не шкодує грошей на рекламу. За чиє вона майбутнє? Коломойського. На чиїх телеканалах? Коломойського. За чиї гроші? Вкладників "Приватбанку". За ті понад $5,5 млрд, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям.

По всьому світу Коломойського розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все. Тільки в Україні він порушив справу у суді по поверненню йому "Приватбанку". Це робиться під захистом і прикриттям Зеленського.

Коломойський, напевно, перший, хто заслуговує на довічне ув’язнення за корупцію, бо стільки, як він, не взяв навіть Лазаренко".

Деталі: П'ятий президент також нагадав про скандальне інтерв’ю Коломойського газеті "Ньюс-Йорк Таймс", в якому олігарх заявив, що Україна має відмовитись від співпраці з МВФ та ЄС і взяти гроші у Путіна. А пролита на війні кров, на думку олігарха, "забудеться": "Ми маємо все зробити для того, щоб не дати їм це забути, задля чого шість років Україна проливала кров. Ви хочете довірити своє майбутнє і майбутнє ваших дітей тим політикам, які душу й тіло поклали в кишеню Коломойського?". 

Порошенко зауважив, що Зеленському "не допоможуть сумнівні маніпулятивні опитування", які суперечать законодавству. 

Довідково: Президент Володимир Зеленський у день місцевих виборів 25 жовтня хоче поцікавитися в українців, чи підтримують вони ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Що було раніше:

  • Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.
  • У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський.
  • Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.
  • Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

Знати більше: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив

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Нагадаємо:

  • У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.
  • У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.
  • Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийКоломойськийкорупція
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