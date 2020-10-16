Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Порошенко: Перший, хто заслуговує за довічне за корупцію – Коломойський, але його захищає Зеленський

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 17:34

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко запевняє, що олігарх та ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський є першою людиною в Україні, яка має отримати довічне ув’язнення за корупцію.

Джерело: Порошенко у Twitter

Пряма мова Порошенка: "Політична партія з красивою назвою "За майбутнє" не шкодує грошей на рекламу. За чиє вона майбутнє? Коломойського. На чиїх телеканалах? Коломойського. За чиї гроші? Вкладників "Приватбанку". За ті понад $5,5 млрд, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям.

По всьому світу Коломойського розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все, бо він під захистом і прикриттям Зеленського.

Коломойський, напевно, перший, хто заслуговує на довічне ув’язнення за корупцію, бо стільки, як він, не взяв навіть Лазаренко".

Довідково: Президент Володимир Зеленський у день місцевих виборів 25 жовтня хоче поцікавитися в українців, чи підтримують вони ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Що було раніше:

  • Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.
  • У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський.
  • Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.
  • Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

Знати більше: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив

Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського

Коломойський проти Приватбанку: хто кого перемагає в Лондонському суді

Коломойський двічі програє у справі Приватбанку. Що це означає?

Нагадаємо:

  • У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.
  • У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.
  • Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийКоломойськийкорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian

Профільний комітет не зібрався, Рада відкладе голосування за бюджет-2021 - депутати

інфографікаМенше половини українців підтримують ідею Зеленського з опитуванням

У столичній лікарні №6 заповнені всі місця для хворих на коронавірус

На коронавірус захворів міністр уряду Шмигаля

відео Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство – що включити в опитування?

Усі новини...
Порошенко
Порошенко одужав від Covid і дав пораду, як правильно носити маску
Порошенка виписали з лікарні
Стан Порошенка покращився – джерело
Останні новини
17:50
Банк "Хрещатик": Суд cкасував рішення НБУ про ліквідацію, але не повернув банку ліцензію
17:34
Порошенко: Перший, хто заслуговує за довічне за корупцію – Коломойський, але його захищає Зеленський
17:26
Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку
17:08
Експрезидента Франції звинуватили в участі у злочинній групі
17:05
Вітренко про позицію "Нафтогазу": У комітеті наглядової ради немає жодного фахівця з аудиту
17:02
відеоБоксер Узелков нагодував вінниччан кашею від ОПЗЖ: поліція завела справу за підкуп
16:47
Через нестачу лікарів на Луганщині можуть залучити до роботи пенсіонерів
16:45
Мінська міліція обіцяє "гуманно" стріляти в протестувальників
16:20
За час пандемії в Україні провели понад 1,6 млн ІФА-тестів – ЦГЗ
16:08
Попереду сезон грипу: секретар РНБО закликав лікарні підготувати дитячі ліжка
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!