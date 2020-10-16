Порошенко: Перший, хто заслуговує за довічне за корупцію – Коломойський, але його захищає Зеленський

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко запевняє, що олігарх та ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський є першою людиною в Україні, яка має отримати довічне ув’язнення за корупцію.

Джерело: Порошенко у Twitter

Пряма мова Порошенка: "Політична партія з красивою назвою "За майбутнє" не шкодує грошей на рекламу. За чиє вона майбутнє? Коломойського. На чиїх телеканалах? Коломойського. За чиї гроші? Вкладників "Приватбанку". За ті понад $5,5 млрд, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям.

По всьому світу Коломойського розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все, бо він під захистом і прикриттям Зеленського.

Коломойський, напевно, перший, хто заслуговує на довічне ув’язнення за корупцію, бо стільки, як він, не взяв навіть Лазаренко".

Довідково: Президент Володимир Зеленський у день місцевих виборів 25 жовтня хоче поцікавитися в українців, чи підтримують вони ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Що було раніше:

Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський.

Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

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