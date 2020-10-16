Порошенко: Перший, хто заслуговує за довічне за корупцію – Коломойський, але його захищає Зеленський

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко запевняє, що олігарх та ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський є першою людиною в Україні, яка має отримати довічне ув’язнення за корупцію.

Джерело: Порошенко на Рівненщині, куди поїхав після одужання від захворювання на COVID-19, якого цитує пресслужба "ЄС"

Пряма мова Порошенка: "Політична партія з красивою назвою "За майбутнє" не шкодує грошей на рекламу. За чиє вона майбутнє? Коломойського. На чиїх телеканалах? Коломойського. За чиї гроші? Вкладників "Приватбанку". За ті понад $5,5 млрд, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям.

По всьому світу Коломойського розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все. Тільки в Україні він порушив справу у суді по поверненню йому "Приватбанку". Це робиться під захистом і прикриттям Зеленського.

Коломойський, напевно, перший, хто заслуговує на довічне ув’язнення за корупцію, бо стільки, як він, не взяв навіть Лазаренко".

Деталі: П'ятий президент також нагадав про скандальне інтерв’ю Коломойського газеті "Ньюс-Йорк Таймс", в якому олігарх заявив, що Україна має відмовитись від співпраці з МВФ та ЄС і взяти гроші у Путіна. А пролита на війні кров, на думку олігарха, "забудеться": "Ми маємо все зробити для того, щоб не дати їм це забути, задля чого шість років Україна проливала кров. Ви хочете довірити своє майбутнє і майбутнє ваших дітей тим політикам, які душу й тіло поклали в кишеню Коломойського?".

Порошенко зауважив, що Зеленському "не допоможуть сумнівні маніпулятивні опитування", які суперечать законодавству.

Довідково: Президент Володимир Зеленський у день місцевих виборів 25 жовтня хоче поцікавитися в українців, чи підтримують вони ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Що було раніше:

Міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський.

Коломойський потрапив у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції.

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

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