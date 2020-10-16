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Порошенко: Первый, кто заслуживает за пожизненное за коррупцию – Коломойский, но его защищает Зеленский

Пятница, 16 октября 2020, 17:34

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко уверяет, что олигарх и экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский является первым человеком в Украине, который должен получить пожизненное заключение за коррупцию.

Источник: Порошенко в Ровенской области, куда уехал после выздоровления от заболевания COVID-19, которого цитирует пресс-служба "ЕС"

Прямая речь Порошенко: "Политическая партия с красивым названием "За будущее" не жалеет денег на рекламу. За чье она будущее? Коломойского. На чьих телеканалах? Коломойского. За чьи деньги? Вкладчиков "Приватбанка". За те более $5,5 млрд, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям.

По всему миру Коломойского разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все, потому что он под защитой и прикрытием Зеленского.

Коломойский, наверное, первый, кто заслуживает пожизненное заключение за коррупцию, потому что столько, как он, не взял даже Лазаренко".

Детали: Пятый президент также напомнил о скандальном интервью Коломойского газете "Ньюс-Йорк Таймс", в котором олигарх заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ и ЕС и взять деньги у Путина. А пролитая на войне кровь, по мнению олигарха, "забудется": "Мы должны все сделать для того, чтобы не дать им забыть, для чего шесть лет Украина проливала кровь. Вы хотите доверить свое будущее и будущее ваших детей тем политикам, которые душу и тело положили в карман Коломойского?".

Порошенко отметил, что Зеленскому "не помогут сомнительные манипулятивные опроса", которые противоречат законодательству.

Справка: Президент Владимир Зеленский в день местных выборов 25 октября хочет поинтересоваться у Украинской, поддерживают ли они идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Что было раньше:

Узнать больше: Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние

Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

Предыстория:

  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.
  • В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердилправомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийКоломойскийкоррупция


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