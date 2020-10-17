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Степанов розповів, як проголосувати на самоізоляції

Субота, 17 жовтня 2020, 10:14

Люди, які перебувають на самоізоляції й хочуть проголосувати за місцем перебування на місцевих виборах 25 жовтня, мають подати відповідну заяву з довідкою про стан здоров'я до 20 години 23 жовтня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Виборцям, які бажають проголосувати за місцем перебування, треба не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів, це буде 23 жовтня, подати заяву з доданою довідкою медичної установи про стан здоров'я.

Це необхідно, щоб відповідна виборча дільниця на своєму засіданні прийняла рішення щодо їхнього включення до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування".

"Лікар або заклад охорони здоров'я може видати або виписку з медичної картки амбулаторного хворого або витяг з реєстру медичних записів про направлення та рецептів електронної системи охорони здоров'я".

Деталі: Степанов закликав подбати про необхідні медичні документи заздалегідь, щоб мати можливість проголосувати за місцем перебування.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Степановвибори


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