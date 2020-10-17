Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Степанов рассказал, как проголосовать на самоизоляции

Суббота, 17 октября 2020, 10:14

Люди, которые находятся на самоизоляции и хотят проголосовать по месту пребывания на местных выборах 25 октября, должны подать соответствующее заявление со справкой о состоянии здоровья до 20 часов 23 октября.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Избирателям, которые хотят проголосовать по месту пребывания, нужно не позже 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов, это будет 23 октября, подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья.

Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту пребывания".

"Врач или учреждение здравоохранения может выдать или выписку из медицинской карточки амбулаторного больного, или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронного здравоохранения".

Детали: Степанов призвал позаботиться о необходимых медицинских документах заранее, чтобы иметь возможность проголосовать по месту пребывания.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Степановвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Антирекорды COVID-19: почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей

В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли – Госгеокадастр

Новости 16 октября: Зеленский и опросы, отравление Навального и ФСБ

Мусорный кризис: Львовская ОГА могла незаконно получить за вывоз отходов почти 140 млн – аудит

Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор

Западные спецслужбы выяснили, кто отравил Навального – Guardian

Все новости...
Степанов
В Украине за сутки госпитализировали более тысячи больных COVID-19
Степанов назвал приблизительную цену вакцины от коронавируса
"Напряженная ситуация": в Украине занято две трети коек для больных с COVID
Последние новости
09:47
В Украине за сутки госпитализировали более тысячи больных COVID-19
09:17
Азербайджан заявил об обстреле жилых кварталов: 12 погибших, 40 раненых
08:51
Антирекорды COVID-19: почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей
08:17
Украину накрывают сильные дожди, в Карпатах – со снегом
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский и опросы, отравление Навального и ФСБ
07:40
На Донбассе враг трижды нарушил режим "тишины" и совершил минировании перед украинскими позициями
07:26
Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
06:09
Двое футболистов сборной Украины выздоровели от COVID-19
05:11
На Буковине – наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии
03:49
Впервые в мире в сутки диагностировали более 400 000 заражений COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!