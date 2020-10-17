Степанов рассказал, как проголосовать на самоизоляции

Люди, которые находятся на самоизоляции и хотят проголосовать по месту пребывания на местных выборах 25 октября, должны подать соответствующее заявление со справкой о состоянии здоровья до 20 часов 23 октября.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Избирателям, которые хотят проголосовать по месту пребывания, нужно не позже 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов, это будет 23 октября, подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья.

Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту пребывания".

"Врач или учреждение здравоохранения может выдать или выписку из медицинской карточки амбулаторного больного, или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронного здравоохранения".

Детали: Степанов призвал позаботиться о необходимых медицинских документах заранее, чтобы иметь возможность проголосовать по месту пребывания.