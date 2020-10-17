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Міністр запевняє, що студенти не лікуватимуть хворих на COVID самостійно

Субота, 17 жовтня 2020, 12:24
Міністр запевняє, що студенти не лікуватимуть хворих на COVID самостійно

Лікарі-інтерни та студенти старших курсів медичних вузів можуть допомагати в боротьбі з COVID-19 лише під керівництвом лікарів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "У нас дійсно є досить напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються. І зрозуміло, що збільшується навантаження на наших лікарів, які працюють в лікарнях, у реанімаційних відділеннях. Ми розглядаємо таку можливість, і у нас є чітке розуміння, в який спосіб ми можемо додатково залучати або лікарів-інтернів, або студентів 5-6 курсу.

Кваліфіковану медичну допомогу можуть надавати виключно спеціалісти. Спеціалістом є лікар, який закінчив медичний університет, пройшов інтернатуру і який самостійно може надавати медичну допомогу. Ані лікарі-інтерни, ані студенти медичних університетів не є такими спеціалістами".

"Залучення лікарів-інтернів можливо в лікарнях, але їх робота може бути виключно під керівництвом лікаря. В інший спосіб це неможливо. Тому що тільки лікар-спеціаліст може надавати медичну допомогу самостійно".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Степановкоронавірусмедицинастуденти
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