Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр уверяет, что студенты не будут лечить больных COVID самостоятельно

Суббота, 17 октября 2020, 12:24
Министр уверяет, что студенты не будут лечить больных COVID самостоятельно

Врачи-интерны и студенты старших курсов медицинских вузов могут помогать в борьбе с COVID-19 только под руководством врачей.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "У нас действительно достаточно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. И понятно, что увеличивается нагрузка на наших врачей, работающих в больницах, в реанимационных отделениях. Мы рассматриваем такую ​​возможность, и у нас есть четкое понимание, каким образом мы можем дополнительно привлекать или врачей-интернов, или студентов 5-6 курса.

Квалифицированную медицинскую помощь могут оказывать только специалисты. Специалистом является врач, который окончил медицинский университет, прошел интернатуру и самостоятельно может оказывать медицинскую помощь. Ни врачи-интерны, ни студенты медицинских университетов не являются такими специалистами".

"Привлечение врачей-интернов возможно в больницах, но их работа может быть исключительно под руководством врача. По-другому это невозможно. Потому что только врач-специалист может оказывать медицинскую помощь самостоятельно".

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Степановкоронавирусмедицинастуденты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Степанов
Комаровский: Степанов – сильный министр, он был на своем месте
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин во времена Степанова
Ляшко отменил приказ Степанова о скандальном Набсовете для "Медзакупок"
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: