Министр уверяет, что студенты не будут лечить больных COVID самостоятельно

Врачи-интерны и студенты старших курсов медицинских вузов могут помогать в борьбе с COVID-19 только под руководством врачей.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "У нас действительно достаточно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. И понятно, что увеличивается нагрузка на наших врачей, работающих в больницах, в реанимационных отделениях. Мы рассматриваем такую ​​возможность, и у нас есть четкое понимание, каким образом мы можем дополнительно привлекать или врачей-интернов, или студентов 5-6 курса.

Квалифицированную медицинскую помощь могут оказывать только специалисты. Специалистом является врач, который окончил медицинский университет, прошел интернатуру и самостоятельно может оказывать медицинскую помощь. Ни врачи-интерны, ни студенты медицинских университетов не являются такими специалистами".

"Привлечение врачей-интернов возможно в больницах, но их работа может быть исключительно под руководством врача. По-другому это невозможно. Потому что только врач-специалист может оказывать медицинскую помощь самостоятельно".