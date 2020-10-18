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Азербайджан звинуватив Вірменію в нічних обстрілах

Неділя, 18 жовтня 2020, 08:21

Баку повідомляє, що незважаючи на досягнуті домовленості про гуманітарне перемир'я, Вірменія вночі вчинила обстріли околиць міста Джебраіл і взяті під контроль Азербайджану села Нагірного Карабаху.

Джерело: Міноборони Азербайджану

Дослівно: "Вірменія не дотримується нового режиму припинення вогню. Не дивлячись на оголошення нового режиму гуманітарного припинення вогню з 00:00 годин 18 жовтня, збройні сили Вірменії в черговий раз грубо порушили угоду. Протягом ночі противник з мінометів і артилерії обстріляв околиці міста Джебраіл, а також звільнені від окупації села цього району, розташовані вздовж річки Араз".

Деталі: У відомстві додали, що внаслідок обстрілу втрат серед азербайджанських військових немає.

Нагадаємо: Першою про порушення нового гуманітарного перемир'я повідомила Вірменія. Єреван звинуватив Баку в артилерійському і ракетному обстрілі в Нагірному Карабасі.

17 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно почалося опівночі 18 жовтня.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджанвійна


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