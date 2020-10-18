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Азербайджан обвинил Армению в ночных обстрелах

Воскресенье, 18 октября 2020, 08:21
Азербайджан обвинил Армению в ночных обстрелах

Баку сообщает, что несмотря на достигнутые договоренности про гуманитарное перемирие, Армения ночью совершила обстрелы окрестностей города Джебраил и взятые под контроль Азербайджана села Нагорного Карабаха.

Источник: Минобороны Азербайджана

Дословно: "Армения не соблюдает новый режим прекращения огня. Несмотря на объявление нового режима гуманитарного прекращения огня с 00:00 часов 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз".

Детали: В ведомстве добавили, что вследствие обстрелов потерь среди азербайджанских военных нет.

Напомним: Первой о нарушении нового гуманитарного перемирия сообщила Армения. Ереван обвинил Баку в артиллерийском и ракетном обстрелах в Нагорном Карабахе.

17 октября Азербайджан и Армения договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджанвойна
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