Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві гуманітарного перемир'я

Неділя, 18 жовтня 2020, 06:00
Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві гуманітарного перемир'я

В Міністерстві оборони Вірменії заявили, що Азербайджан порушив нову угоду про перемир'я, яка почала діяти напередодні ввечері. 

Джерело: прес-секретар міністерства оборони Шушан Степанян в Telegram

Дослівно: "В черговий раз порушивши режим гуманітарного припинення вогню, противник здійснив артилерійський обстріл в північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл в південному напрямку з 2:20 до 2:45".

Деталі: Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву.

Що передувало: Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня.

Нагадаємо:

  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Теми: Нагірний Карабах
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Нагірний Карабах
Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині з жертвами в Карабаху
Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: