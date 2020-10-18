Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві гуманітарного перемир'я
Неділя, 18 жовтня 2020, 06:00
В Міністерстві оборони Вірменії заявили, що Азербайджан порушив нову угоду про перемир'я, яка почала діяти напередодні ввечері.
Джерело: прес-секретар міністерства оборони Шушан Степанян в Telegram
Дослівно: "В черговий раз порушивши режим гуманітарного припинення вогню, противник здійснив артилерійський обстріл в північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл в південному напрямку з 2:20 до 2:45".
Деталі: Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву.
Що передувало: Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня.
Нагадаємо:
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
- З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
- У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.