Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві гуманітарного перемир'я

В Міністерстві оборони Вірменії заявили, що Азербайджан порушив нову угоду про перемир'я, яка почала діяти напередодні ввечері.

Джерело: прес-секретар міністерства оборони Шушан Степанян в Telegram

Дослівно: "В черговий раз порушивши режим гуманітарного припинення вогню, противник здійснив артилерійський обстріл в північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл в південному напрямку з 2:20 до 2:45".

Деталі: Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву.

Що передувало: Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня.

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