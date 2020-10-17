Азербайджан та Вірменія домовилися про перемир'я

В'їзд у Нагірний Карабах (так званий Арцах)

Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке має розпочатися опівночі з суботи на неділю, 18 жовтня.

Джерело: прес-секретар керівника Нагірного Карабаху Ваграм Погосян у Facebook, МЗС Азербайджану, МЗС Вірменії

Деталі: Як повідомляють зовнішньополітичні відомства сторін конфлікту, під час переговорів була досягнута домовленість про тимчасове припинення вогню з гуманітарних міркувань з 00:00 за місцевим часом 18 жовтня.

Російські ЗМІ пишуть, що раніше 17 жовтня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонні переговори зі своїми колегами з Вірменії та Азербайджану Зограб Мнацаканяном і Джейхун Байрамовим.

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