Азербайджан та Вірменія домовилися про перемир'я
Субота, 17 жовтня 2020, 22:28
Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке має розпочатися опівночі з суботи на неділю, 18 жовтня.
Джерело: прес-секретар керівника Нагірного Карабаху Ваграм Погосян у Facebook, МЗС Азербайджану, МЗС Вірменії
Деталі: Як повідомляють зовнішньополітичні відомства сторін конфлікту, під час переговорів була досягнута домовленість про тимчасове припинення вогню з гуманітарних міркувань з 00:00 за місцевим часом 18 жовтня.
Російські ЗМІ пишуть, що раніше 17 жовтня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонні переговори зі своїми колегами з Вірменії та Азербайджану Зограб Мнацаканяном і Джейхун Байрамовим.
Нагадаємо:
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
- З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
- У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.
Українська правда