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Азербайджан та Вірменія домовилися про перемир'я

Субота, 17 жовтня 2020, 22:28
В'їзд у Нагірний Карабах (так званий Арцах)

Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке має розпочатися опівночі з суботи на неділю, 18 жовтня.

Джерело: прес-секретар керівника Нагірного Карабаху Ваграм Погосян у Facebook, МЗС Азербайджану, МЗС Вірменії

Деталі: Як повідомляють зовнішньополітичні відомства сторін конфлікту, під час переговорів була досягнута домовленість про тимчасове припинення вогню з гуманітарних міркувань з 00:00 за місцевим часом 18 жовтня.

Російські ЗМІ пишуть, що раніше 17 жовтня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонні переговори зі своїми колегами з Вірменії та Азербайджану Зограб Мнацаканяном і Джейхун Байрамовим.

Нагадаємо:

  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.
  • Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахАзербайджанВірменіяРосія


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