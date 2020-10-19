18 жовтня у Чернівецькій області зареєстрували 207 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Водночас лабораторія змогла проаналізувати 470 зразків. Таким чином майже 45% зразків мали позитивний результат тестування на COVID-19.

Цього ж дня вилікувались ще 83 особи, загалом одужали 9414 хворих. За весь час в області підтвердили 17866 випадків коронавірусу, із яких летальними виявились 411.

Що передувало: 17 жовтня в Чернівецькій області діагностували 209 нових випадків зараження коронавірусом. 16 жовтня в області зафіксували антирекорд з кількості заражень за добу — 247 нових випадків COVID-19.

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