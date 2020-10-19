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На Буковині вкотре виявили більше 200 хворих на коронавірус

Понеділок, 19 жовтня 2020, 03:42
На Буковині вкотре виявили більше 200 хворих на коронавірус

18 жовтня у Чернівецькій області зареєстрували 207 випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Водночас лабораторія змогла проаналізувати 470 зразків. Таким чином майже 45% зразків мали позитивний результат тестування на COVID-19.

Цього ж дня вилікувались ще 83 особи, загалом одужали 9414 хворих. За весь час в області підтвердили 17866 випадків коронавірусу, із яких летальними виявились 411. 

Що передувало: 17 жовтня в Чернівецькій області діагностували 209 нових випадків зараження коронавірусом. 16 жовтня в області зафіксували антирекорд з кількості заражень за добу — 247 нових випадків COVID-19.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Протягом суботи, 17 жовтня, в Україні зафіксували ще 5231 випадок COVID-19, при цьому 90 заражених померли.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область
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