На Буковине в который раз обнаружили более 200 больных коронавирусом
18 октября в Черновицкой области зарегистрировали 207 случаев заболевания коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В то же время лаборатория смогла проанализировать 470 образцов. Таким образом почти 45% образцов имели положительный результат тестирования на COVID-19.
В этот же день вылечились еще 83 человека, в общем выздоровели 9414 больных. За все время в области подтвердили 17866 случаев коронавируса, из которых летальными оказались 411.
Что предшествовало: 17 октября в Черновицкой области диагностировали 209 новых случаев заражения коронавирусом. 16 октября в области зафиксировали антирекорд по количеству заражений в сутки — 247 новых случаев COVID-19.
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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В течение субботы, 17 октября, в Украине зафиксировали еще 5231 случай COVID-19,при этом 90 зараженных умерли.