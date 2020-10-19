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На Буковине в который раз обнаружили более 200 больных коронавирусом

Понедельник, 19 октября 2020, 03:42

18 октября в Черновицкой области зарегистрировали 207 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В то же время лаборатория смогла проанализировать 470 образцов. Таким образом почти 45% образцов имели положительный результат тестирования на COVID-19.

В этот же день вылечились еще 83 человека, в общем выздоровели 9414 больных. За все время в области подтвердили 17866 случаев коронавируса, из которых летальными оказались 411.

Что предшествовало: 17 октября в Черновицкой области диагностировали 209 новых случаев заражения коронавирусом. 16 октября в области зафиксировали антирекорд по количеству заражений в сутки — 247 новых случаев COVID-19. 

Знать больше: Тяжесть протекания COVID-19 по анализу крови, заражение через поверхности и более долгий иммунитет. 7 новых исследований о коронавирусе

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 

  • В течение субботы, 17 октября, в Украине зафиксировали еще 5231 случай COVID-19,при этом 90 зараженных умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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