Книгу "Дело Василия Стуса", в которой в качестве адвоката поэта фигурирует политик Виктор Медведчук, после решения суда в пользу последнего раскупили в течение часа.

Источник: пост автора-составителя книги Вахтанга Кипиани в Facebook

Прямая речь Кипиани: "За час книгу "Дело Василия Стуса" раскупили снова. Все склады пусты - "прювет" куму Путина.

Но новый тираж снова будет! Поэтому советую делать заказ или на сайте издательства "Vivat", или пишите мне в мессенджер. Эти заказы будут отправлены в первую очередь.

Мы подадим апелляцию на это позорное решение судьи Заставенко. Ее голос дрожал - стыдно было, наверное".

Этому предшествовало:19 октября Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivatт" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.

В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.