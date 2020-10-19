Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

После "победы Медведчука" книгу о Стусе раскупили - Кипиани

Понедельник, 19 октября 2020, 12:30

Книгу "Дело Василия Стуса", в которой в качестве адвоката поэта фигурирует политик Виктор Медведчук, после решения суда в пользу последнего раскупили в течение часа.

Источник: пост автора-составителя книги Вахтанга Кипиани в Facebook

Прямая речь Кипиани: "За час книгу "Дело Василия Стуса" раскупили снова. Все склады пусты - "прювет" куму Путина.

Но новый тираж снова будет! Поэтому советую делать заказ или на сайте издательства "Vivat", или пишите мне в мессенджер. Эти заказы будут отправлены в первую очередь.

Мы подадим апелляцию на это позорное решение судьи Заставенко. Ее голос дрожал - стыдно было, наверное".

Этому предшествовало:19 октября Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivatт" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.

В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.



powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине не осталось области, готовой к ослаблению карантина

документ Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке

В воскресенье COVID диагностировали 4766 жителям Украины

Пандемия: Украина 9-по числу жертв коронавируса за минувшие сутки

Здоровая жизнь в Украине самая короткая среди стран Европы – исследование

видеоУбийство учителя во Франции: тысячи людей вышли на улицы

Все новости...
Последние новости
12:37
"Нафтогаз" выпускает евробонды – медиа
12:30
После "победы Медведчука" книгу о Стусе раскупили - Кипиани
12:27
Синоптик предупреждает о заморозках, но анонсирует и потепление
12:21
Книга о Стусе: издательство обжалует победу Медведчука
12:16
В Киеве 385 новых больных СOVID, 5 человек умерли
12:13
Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании
12:11
Дело Стуса: Садовой просит не прятать книги из-за Медведчука
12:01
В Иране стартовал второй раунд переговоров о сбитии самолета МАУ
11:49
фотоОбнародовано первое фото Балуха после избиения: он ходит
11:38
Курс валют на 19 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!