Книгу "Дело Василия Стуса", в которой в качестве адвоката поэта фигурирует политик Виктор Медведчук, после решения суда в пользу последнего раскупили в течение часа.

Источник: автор-составитель книги Вахтанг Кипиани и директор по маркетингу издательства "Vivat" Екатерина Аврамчук в Facebook

Прямая речь Кипиани: "За час книгу "Дело Василия Стуса" раскупили снова. Все склады пусты - "прювет" куму Путина.

Но новый тираж снова будет! Поэтому советую делать заказ или на сайте издательства "Vivat", или пишите мне в мессенджер. Эти заказы будут отправлены в первую очередь.

Мы подадим апелляцию на это позорное решение судьи Заставенко. Ее голос дрожал - стыдно было, наверное".

Детали: Директор по маркетингу издательства "Vivat" Екатерина Аврамчук сообщила, что новый тираж допечатают, пока решение суда не вступило в силу, ориентировочно - до 2 ноября.

Сейчас уже распространено 19 900 книг.

Дополнительный тираж составит 3500 экземпляров.

Предзаказ на книгу можно сделать в интернет-магазине Vivat и лично у автора Вахтанга Кипиани.

Розничную цену на книгу оставляют в 260 гривен.

Этому предшествовало: В 2018 году из сценария фильма "Запрещенный" ("Заборонений") о Василие Стусе удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. По словам участников съемок, продюсерам звонили "из администрации Медведчука" и требовали убрать сцену суда над поэтом. После скандала съемочная группа фильма решила доснять изъятую сцену суда с участием адвоката Стуса.

В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivatт" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.

Медведчук апеллирует к праву на уважение чести и достоинства, неприкосновенность деловой репутации.

В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.

Предыстория:

Виктор Медведчук с 24 сентября 1980 года выступал защитником в процессе над Василием Стусом, хотя сам поэт от него отказался. Уже 2 октября того же года Стусу зачитали приговор за "антисоветскую деятельность и пропаганду", не дав выступить с последним словом и в отсутствие подсудимого.

Уже в ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года.

Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.

Впоследствии Медведчук оправдывался, что роль адвоката в таких процессах в СССР была минимальной и он не мог спасти Василия Стуса.

Во времена независимости Украины Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы, а в 2019 году стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является кумом президента России Владимира Путина, который крестил его дочь Дарью.

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