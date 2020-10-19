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МОЗ закликає по-максимуму працювати з дому і не ходити на наради

Понеділок, 19 жовтня 2020, 16:16
МОЗ закликає по-максимуму працювати з дому і не ходити на наради

В Міністерстві охорони здоров’я закликають роботодавців максимально забезпечити можливість віддаленої роботи для своїх працівників.  

Джерело: заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу 19 жовтня

Пряма мова Микичак: "Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі - працювали у віддаленому доступі…

Будь-які зібрання намагатися проводити з дотриманням дистанції, усіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень.

Не потрібно зайвий раз збирати людей, не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі".

Передісторія:

  • За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи.
  • Україна займає 9 позицію серед інших держав за цим показником.

Українська правда

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Теми: МОЗробота
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