МОЗ закликає по-максимуму працювати з дому і не ходити на наради
Понеділок, 19 жовтня 2020, 16:16
В Міністерстві охорони здоров’я закликають роботодавців максимально забезпечити можливість віддаленої роботи для своїх працівників.
Джерело: заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу 19 жовтня
Пряма мова Микичак: "Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі - працювали у віддаленому доступі…
Будь-які зібрання намагатися проводити з дотриманням дистанції, усіх вимог, які стосуються наших карантинних обмежень.
Не потрібно зайвий раз збирати людей, не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у "живому" форматі".
Передісторія:
- За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи.
- Україна займає 9 позицію серед інших держав за цим показником.
Українська правда