Минздрав призывает по-максимуму работать из дома и не ходить на совещания
Понедельник, 19 октября 2020, 16:16
В Министерстве здравоохранения призывают работодателей максимально обеспечить возможность удаленной работы для своих работников.
Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 19 октября
Пряма речь: "Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе - работали в удаленном доступе...
Любые собрания стараться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, которые касаются нашего карантина.
Не нужно лишний раз собирать людей, не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате".
Предыстория:
- За воскресенье, 18 октября, диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 лицам, 66 больных умерли, 1112 человек выздоровели, госпитализировали 644 человека.
- Украина занимает 9 место среди других государств по этому показателю.
Украинская правда