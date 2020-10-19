Минздрав призывает по-максимуму работать из дома и не ходить на совещания

В Министерстве здравоохранения призывают работодателей максимально обеспечить возможность удаленной работы для своих работников.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 19 октября

Пряма речь: "Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе - работали в удаленном доступе...

Любые собрания стараться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, которые касаются нашего карантина.

Не нужно лишний раз собирать людей, не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате".

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