ЄС вирішив запровадити санкції проти посадовців Білорусі, але не проти Лукашенка
Євросоюз прийняв рішення запровадити санкції проти Білорусі, які будуть затвердженні 2 жовтня.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Рішення було прийнято під час Спеціального засідання Європейської Ради.
За словами її президента Шарля Мішеля, Європейська рада намагалась відпрацювати спільну позицію щодо ситуації у Білорусі.
"Сьогодні ми вирішили імплементувати санкції, які були погоджені раніше. Це є дуже важливим та чітким сигналом щодо нашої надійності. Вже завтра за письмовою процедурою ми застосуємо ці санкції", – сказав він.
Санкції стосуватимуться 40 посадовців, але не самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
"Хоча Лукашенка немає у цьому санкційному листі, ми, зрозуміло, будемо слідкувати за ситуацією та за розвитком подій. Ви знаєте, що ми хотіли б посилити діалог з Білоруссю. Ми бачимо у цьому важливу роль ОБСЄ, яка може сприяти конструктивному підходу для вирішення ситуації. Я хочу повторити, що ми засуджуємо всі залякування та насильство проти мирних членів опозиції", – заявив президент Європейської ради.
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Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
- 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
- За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.