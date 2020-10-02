Євросоюз прийняв рішення запровадити санкції проти Білорусі, які будуть затвердженні 2 жовтня.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Рішення було прийнято під час Спеціального засідання Європейської Ради.

За словами її президента Шарля Мішеля, Європейська рада намагалась відпрацювати спільну позицію щодо ситуації у Білорусі.

"Сьогодні ми вирішили імплементувати санкції, які були погоджені раніше. Це є дуже важливим та чітким сигналом щодо нашої надійності. Вже завтра за письмовою процедурою ми застосуємо ці санкції", – сказав він..

Санкції стосуватимуться 40 посадовців, але не самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Хоча Лукашенка немає у цьому санкційному листі, ми, зрозуміло, будемо слідкувати за ситуацією та за розвитком подій. Ви знаєте, що ми хотіли б посилити діалог з Білоруссю. Ми бачимо у цьому важливу роль ОБСЄ, яка може сприяти конструктивному підходу для вирішення ситуації. Я хочу повторити, що ми засуджуємо всі залякування та насильство проти мирних членів опозиції", – заявив президент Європейської ради.

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