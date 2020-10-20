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Зеленский задал себе 3 вопроса и ждет ответов украинцев на 5 вопросов

Вторник, 20 октября 2020, 11:48

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что ждет их ответы на свои 5 вопросов, которые избирателям будут задавать во время местных выборов 25 октября.

Источник: Зеленский, завершая выступление с посланием к Верховной Раде 20 октября

Прямая речь: "25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные. Не для политических партий. А для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин.

В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваши ответы.

Ну, а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да! Слава Украине".

Справка: Владимир Зеленский за 12 дней до местных выборов объявил о проведении "всеукраинского опроса" параллельно с ними: 25 октября возле участков украинцам будут задавать пять вопросов:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

От УП: Инициатива президента наткнулась на шквал критики, по сетям пошли насмешливые вариации на тему "5 вопросов". Зеленский призвал предлагать другие вопросы на последующие опросы.

55% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии 17-19 октября, планируют принять участие в опросе президента, но доверять его результатам готовы лишь 43% опрошенных.

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Темы: Зеленскийопрос


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