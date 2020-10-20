Міністерство культури рекомендує прочитати книгу про поета дисидента Василя Стуса, доки з неї не видалили уривки про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – книгу навіть закуплять до національних бібліотек.

Джерело: Facebook-сторінка міністра культури Олександра Ткаченка

Пряма мова: "Творець "темників" вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензору та на допомогу йому прийшов український суд…

Коротше, МКІП рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції – особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек".

Деталі: За словами Ткаченка, якими б емоційними не були вислови автора, тепер про роль кума Путіна Медведчука у справі про засудження українського письменника знатимуть в рази більше людей.

Також міністр додав, що спроба Медведчука заборонити роботу журналістів - підштовхнула до Помаранчевої революції.

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Цьому передувало: У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.

У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.

Передісторія:

Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного.

Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.

Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка.

Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.

За незалежності України Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми, а в 2019 році став народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є кумом президента Росії Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

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