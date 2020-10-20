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Минкульт рекомендует прочитать книгу о Стусе, пока из нее не удалили отрывки о Медведчуке

Вторник, 20 октября 2020, 14:59

Министерство культуры рекомендует прочитать книгу о поэте диссиденте Василии Стусе, пока из нее не удалили отрывки о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке - книгу даже закупят для национальных библиотек.

Источник: Facebook-страница министра культуры Александра Ткаченко

Прямая речь: "Творец "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд...

Короче, МКИП рекомендует книгу к прочтению. И пока дело будет в апелляции - лично закуплю часть тиража для национальных библиотек".

Детали: По словам Ткаченко, какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, теперь о роли кума Путина Медведчука по делу об осуждении украинского писателя будут знать в разы больше людей.

Также министр добавил, что попытка Медведчука запретить работу журналистов - подтолкнула к Оранжевой революции.

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Этому предшествовало: В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivatт" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.

В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.

Предыстория:

  • Виктор Медведчук с 24 сентября 1980 года выступал защитником в процессе над Василием Стусом, хотя сам поэт от него отказался. Уже 2 октября того же года Стусу зачитали приговор за "антисоветскую деятельность и пропаганду", не дав выступить с последним словом и в отсутствие подсудимого.
  • Уже в ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года.
  • Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.
  • Впоследствии Медведчук оправдывался, что роль адвоката в таких процессах в СССР была минимальной и он не мог спасти Василия Стуса.
  • Во времена независимости Украины Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы, а в 2019 году стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является кумом президента России Владимира Путина, который крестил его дочь Дарью.

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"Можно ли унизить Гения?" 

Роль Медведчука: Юрий Литвин и Василий Стус имели одного адвоката и погибли в одном лагере

"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых

Украинская правда
Темы: МинкультурыМедведчуксуд


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