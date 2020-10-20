Закупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру генерал-лейтенанту – колишньому заступнику Міністра оборони в умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, вчинені в умовах особливого періоду.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними слідства, у квітні 2018 року заступник Міністра оборони України не зупинив прийом бронежилетів "Корсар М3с 1-4" достовірно знаючи, що за умови намокання (дощування) у бронежилетах змінюється молекулярна структура "кевлару" і він втрачає свої куленепробивні властивості, через що вони не витримують постріл навіть з пістолету Макарова по першому класу захисту. Окрім цього, через комплектування частини бронежилетів бронеплитами неналежної якості бронежилети четвертого класу захисту прострілюються гвинтівкою та автоматом.

Також, через неналежну форму бронеплит, які мають гострі кути, при падінні була загроза отримати поранення.

Крім того, підозрюваний, використовуючи свої повноваження, змусив своїх підлеглих, які доповідали про вказані недоліки бронежилетів, прискорити їх прийом.

У відомстві відзвітували, що під час досудового розслідування:

проведено 43 обшуки у Головному управлінні Збройних сил України, в кабінеті заступника Міністра оборони України, складах речового майна Збройних Сил України в Хмельницькій, Одеській, Харківській, Вінницькій областях та місті Києві, та підприємствах-постачальниках (виробниках);

вилучено 11 000 бронежилетів для того, щоб запобігти видачі військовослужбовцям;

проведено слідчий експеримент з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань. Під час експерименту встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту;

проведено 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів вартістю 41,6 млн грн прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати.

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