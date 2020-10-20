Закупка некачественных бронежилетов: экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении генерал-лейтенанту - бывшему заместителю Министра обороны в умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенные в условиях особого периода.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным следствия, в апреле 2018 заместитель Министра обороны Украины не остановил прием бронежилетов "Корсар м3с 1-4" достоверно зная, что при намокании (дождевание) в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства, из-за чего они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.

Также, из-за ненадлежащей формы бронеплит, которые имеют острые углы, при падении была угроза получить ранения.

Кроме того, подозреваемый, используя свои полномочия, заставил своих подчиненных, которые докладывали об указанных недостатках бронежилетов, ускорить их прием.

В ведомстве отчитались, что во время досудебного расследования:

проведено 43 обыска в Главном управлении Вооруженных сил, в кабинете заместителя Министра обороны, складах вещевого имущества Вооруженных Сил в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Винницкой областях и городе Киеве, и предприятиях-поставщиках (производителях)

изъято 11000 бронежилетов для того, чтобы предотвратить выдачу военнослужащим;

проведен следственный эксперимент с соблюдением всех правил сертификационных испытаний. Во время эксперимента установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты;

проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов стоимостью 41600000 грн простреливаются теми видами оружия, от которой должны защищать.

Предыстория: