Кияни при свічках зачитували книгу про Стуса біля Печерського райсуду

Увечері 20 жовтня під Печерським райсудом Києва провели акцію з читання книги про поета-дисидента Василя Стуса.

Джерело: "Відсіч"

Деталі: У Києві відбулися читання книги Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса", яку 19 жовтня заборонив суд. Спонтанну акцію зорганізували під будівлею, де радянська влада винесла вирок поету і дисиденту. Таким чином активісти та небайдужі кияни висловили протест проти цензури в Україні.

Протест проти заборони книги висловили й активісти в Дніпрі, вивісивши банер на мосту.

Довідково: Саме у цьому суді на вулиці Володимирській, який тоді називався Київським міським судом, засудили Стуса у 1980 році.

Після радянського суду Василь Стус більше не вийшов із застінок тюрем.

фото: відсіч

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Цьому передувало: У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження накладу до усунення прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР.

У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.

Передісторія:

Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного.

Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року.

Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка.

Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.

За незалежності України Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми, а в 2019 році став народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є кумом президента Росії Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

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