Киевляне при свечах зачитывали книгу о Стусе возле Печерского райсуда

Вечером 20 октября под Печерским райсудом Киева провели акцию по чтению книги о поэте-диссиденте Василии Стусе.

Источник: "Відсіч"

Детали: В Киеве состоялись чтения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую 19 октября запретил суд. Спонтанную акцию организовали под зданием, где советская власть вынесла приговор поэту и диссиденту. Таким образом активисты и неравнодушные киевляне выразили протест против цензуры в Украине.

Протест против запрета книги выразили и активисты в Днепре, вывесив баннер на мосту.

Справка: Именно в этом суде на улице Владимирской, который тогда назывался Киевским городским судом, приговорили Стуса в 1980 году.

После советского суда Василий Стус больше не вышел из застенков тюрьмы.

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Этому предшествовало: В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск с требованием запретить распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivatт" удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке и запретить распространение тиража до устранения прав главы партии ОПЗЖ, который был адвокатом Стуса во времена СССР.

В издательстве "Vivat" решили обжаловать решение Дарницкого райсуда.

Предыстория:

Виктор Медведчук с 24 сентября 1980 года выступал защитникомв процессе над Василием Стусом, хотя сам поэт от него отказался. Уже 2 октября того же года Стусу зачитали приговор за "антисоветскую деятельность и пропаганду", не дав выступить с последним словом и в отсутствие подсудимого.

Уже в ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года.

Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке.

Впоследствии Медведчук оправдывался, что роль адвоката в таких процессах в СССР была минимальной и он не мог спасти Василия Стуса.

Во времена независимости Украины Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы, а в 2019 году стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является кумом президента России Владимира Путина, который крестил его дочь Дарью.

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