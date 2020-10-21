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"Слуги народу" поїхали на Донбас на два дні перед виборами

Середа, 21 жовтня 2020, 08:30
Слуги народу поїхали на Донбас на два дні перед виборами

Близько сотні народних депутатів із фракції партії "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме два дні.

Джерело: заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми не будемо робити там засідання – це робоча поїздка депутатів. Участь у ній беруть близько ста членів фракції.

Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо й Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі два дні...

Це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів".

Деталі: За словами Кравчук, під час цієї поїздки парламентарі планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади.

Результати ж роботи, проведеної на Донбасі, "Слуги народу" планують обговорити на засіданні фракції вже після повернення до Києва.

Цьому передувало: Наприкінці вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про намір фракції провести виїзне засідання на передовій.

2 жовтня член фракції Ірина Верещук повідомила, що депутати від "Слуги народу" відклали виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та захворюваність депутатів на COVID-19.

Пізніше заступниця голови фракції Євгенія Кравчук говорила, що таке виїзне засідання відбудеться протягом тижня з 19 по 25 жовтня.

20 жовтня президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, сказав, що 21 жовтня 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас.

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори та опитування, ініційоване Зеленським.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуДонбасвибори
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