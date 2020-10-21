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"Слуги народа" поехали на Донбасс на два дня перед выборами

Среда, 21 октября 2020, 08:30
Слуги народа поехали на Донбасс на два дня перед выборами

Около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится два дня.

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы не будем делать там заседание - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции.

Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Пробудем на Донбассе два дня...

Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов".

Детали: По словам Кравчук, во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими лицами в тех населенных пунктах, в которых дислоцируются бригады.

Результаты же работы, проведенной на Донбассе, "Слуги народа" планируют обсудить на заседании фракции уже по возвращении в Киев.

Этому предшествовало: В конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о намерении фракции провести выездное заседание на передовой.

2 октября член фракции Ирина Верещук сообщила, что депутаты от "Слуги народа" отложили выездное заседание на Донбасс из-за неблагоприятных погодных условий и заболеваемости депутатов COVID-19.

Позже заместитель главы фракции Евгения Кравчук говорила, что такое выездное заседание состоится в течение недели с 19 по 25 октября.

20 октября президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, сказал, что 21 октября 120 депутатов партии "Слуга народа" поедут на Донбасс.

25 октября в Украине пройдут местные выборы и опрос, инициированный Зеленским.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаДонбассвиборы
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