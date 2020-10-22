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Книга "Справа Василя Стуса" знову пішла у друк

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:00
ФОТО з FACEBOOK КАТЕРИНИ АВРАМЧУК 

Видавництво "Віват" розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", з якої 19 жовтня суд постановив видалити інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, також суд заборонив розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Джерело: Кіпіані та маркетинговий директор ТОВ "Віват" Катерина Аврамчук у Facebook

Пряма мова Аврамчук: "Новий наклад запустили в друк! А тепер в студію жарт про те, що вічно можна дивитись на три речі. Про вогонь і воду ви знаєте, а третє – це друк книжки "Справа Василя Стуса"".    

Деталі: Вона також оприлюднила фото з друкарні. 

 
Фото з Facebook Катерини Аврамчук  

За словами Кіпіані, надрукують ще 15000 книг на додачу до 19900 уже проданих. 

 
Фото з Facebook Катерини Аврамчук  

Автор також виклав посилання на форму, де можна замовити документальне видання "Справа Василя Стуса".

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Для довідки: Віктор Медведчук з 24 вересня 1980 року виступав захисником у процесі над Василем Стусом, хоча сам поет від нього відмовився. Уже 2 жовтня того ж року Стусу зачитали вирок за "антирадянську діяльність і пропаганду", не давши виступити з останнім словом і за відсутності підсудного. Уже в листопаді 1980 року Стус потрапив у табір особливого режиму, де помер 4 вересня 1985 року. Згідно з архівами, Медведчук у промові захисту сказав, що "всі злочини Стуса заслуговують покарання", але просив звернути увагу на те, що Стус виконував норму на підприємствах і що поет переніс тяжку операцію шлунка. Медведчук згодом виправдовувався, що роль адвоката в таких процесах у СРСР була мінімальною і він не міг врятувати Василя Стуса.

За незалежності України Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми, а в 2019 році став народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя". Він є кумом президента Росії Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

Передісторія: 

  • У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.

  • 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюдження накладу до усунення порушення немайнових прав голови партії ОПЗЖ, який був адвокатом Стуса за часів СРСР. 

  • У видавництві "Vivat" вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду.

Українська правда
Теми: Медведчуксуд


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