Книга "Дело Василия Стуса" снова ушла в печать

Издательство "Виват" начало печать нового тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", с которой 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Источник: Кипиани и маркетинговый директор ООО "Виват" Екатерина Аврамчук в Facebook

Прямая речь Аврамчук: "Новый тираж запустили в печать! А теперь в студию шутка о том, что вечно можно смотреть на три вещи. Об огне и воде вы знаете, а третье – это печать книги "Дело Василия Стуса"".

Детали: Она также обнародовала фото из типографии.

Фото с Facebook еКатерины Аврамчук

По словам Кипиани, напечатают еще 15000 книг в дополнение к 19900 уже проданных.

Фото с Facebook еКатерины Аврамчук

Автор также выложил ссылку на форму, где можно заказать документальное издание "Дело Василия Стуса".

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"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых

Для справки: Виктор Медведчук с 24 сентября 1980 года выступал защитником в процессе над Василием Стусом, хотя сам поэт от него отказался. Уже 2 октября того же года Стусу зачитали приговор за "антисоветскую деятельность и пропаганду", не дав выступить с последним словом и в отсутствие подсудимого. В ноябре 1980 года Стус попал в лагерь особого режима, где скончался 4 сентября 1985 года. Согласно архивам, Медведчук в речи защиты сказал, что "все преступления Стуса заслуживают наказания", но просил учесть, что Стус выполнял норму на предприятиях и перенес тяжелую операцию на желудке. Впоследствии Медведчук оправдывался, что роль адвоката в таких процессах в СССР была минимальной и он не мог спасти Василия Стуса.

Во времена независимости Украины Медведчук возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы, а в 2019 году стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он является кумом президента России Владимира Путина, который крестил его дочь Дарью.

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