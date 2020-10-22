Сивохо раскритиковал вояж "слуг" на Донбасс

Бывший советник секретаря РНБО Сергей Сивохо раскритиковал нардепов "Слуги народа", которые приехали на Донбасс.

Источник: Сивохо в Facebook

Прямая речь Сивохо: "Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не снизошли.

Что мешало вам заехать в то же Опытное, где вас давно ждут и куда я вас приглашал? Или хотя бы в другое село серой зоны? Или вам не интересны граждане Украины, которых вы лишили права голоса?".

Детали: Поездку "слуг" Сивохо назвал "смешной возней на линию соприкосновения за три дня до выборов".

Напомним: 21 октября около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится два дня.