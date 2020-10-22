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Зеленський приїхав на Донбас

Четвер, 22 жовтня 2020, 18:37

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де зараз перебувають близько сотні нардепів його партії "Слуга народу".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що він ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні.

Також Зеленський бере участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в Україні.

Довідково: Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Згідно з опитуваннями, "Слуги народу" підтримують 16,7% тих, хто визначився і планує прийти на вибори.

Нагадаємо: 21 жовтня близько сотні народних депутатів з фракції партії "Слуга народу" виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме два дні.

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував вояж нардепів "Слуги народу" на Донбас.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбас


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