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Зеленский также приехал на Донбасс

Четверг, 22 октября 2020, 18:37

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где находятся около сотни нардепов его партии "Слуга народа".

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что он ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе.

Зеленский берет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в Украине.

Справка: Местные выборы состоятся 25 октября. Согласно опросам, "Слуги народа" поддерживают 16,7% тех, кто определился и планирует прийти на выборы.

Напомним: 21 октября около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится два дня.

Бывший советник секретаря РНБО Сергей Сивохо раскритиковал вояж нардепов "Слуги народа" на Донбасс.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбасс


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