Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков – учасникам виборів: Навіть не намагайтеся вдатися до вкидань і "каруселей"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 11:28
Аваков – учасникам виборів: Навіть не намагайтеся вдатися до вкидань і каруселей
Фото МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав учасників виборів не вдаватися до підкупу чи фальсифікацій на місцевих виборах і заявив, що МВС налаштоване жорстко реагувати на будь-які порушення.

Деталі: пресслужба МВС

Пряма мова: "Попереду відповідальні етапи – голосування та встановлення результатів. Тому ще раз звертаюся до кандидатів та виборчих штабів – навіть не намагайтеся вдатися до вкидань, "каруселей", підвозу виборців та інших брудних схем! МВС жорстко налаштовано реагувати на порушення!".

Деталі: За словами Авакова, на виборах чергуватимуть майже 140 тисяч правоохоронців, напоготові усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків.  

Він додав, що разом з Центральною виборчою комісією та "Громадянською мережею "ОПОРА" МВС реагувало на всі звернення – серед викритих правопорушень чимало мають ознаки кримінальних злочинів.

Як приклад він навів викриті виборчі "сітки" в Одесі та на Чернігівщині.

Загалом Нацполіція відкрила понад 500 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджанню здійснювання виборчого права, надання неправдивих відомостей до Держреєстру виборців. Аваков пообіцяв по кожному з них провести розслідування та дати правову оцінку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковМВСвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: