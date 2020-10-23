Аваков – учасникам виборів: Навіть не намагайтеся вдатися до вкидань і "каруселей"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав учасників виборів не вдаватися до підкупу чи фальсифікацій на місцевих виборах і заявив, що МВС налаштоване жорстко реагувати на будь-які порушення.

Деталі: пресслужба МВС

Пряма мова: "Попереду відповідальні етапи – голосування та встановлення результатів. Тому ще раз звертаюся до кандидатів та виборчих штабів – навіть не намагайтеся вдатися до вкидань, "каруселей", підвозу виборців та інших брудних схем! МВС жорстко налаштовано реагувати на порушення!".

Деталі: За словами Авакова, на виборах чергуватимуть майже 140 тисяч правоохоронців, напоготові усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків.

Він додав, що разом з Центральною виборчою комісією та "Громадянською мережею "ОПОРА" МВС реагувало на всі звернення – серед викритих правопорушень чимало мають ознаки кримінальних злочинів.

Як приклад він навів викриті виборчі "сітки" в Одесі та на Чернігівщині.

Загалом Нацполіція відкрила понад 500 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджанню здійснювання виборчого права, надання неправдивих відомостей до Держреєстру виборців. Аваков пообіцяв по кожному з них провести розслідування та дати правову оцінку.