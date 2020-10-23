Аваков – участникам выборов: Даже не пытайтесь организовать вбросы и "карусели"

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал участников выборов не прибегать к подкупу или фальсификациям на местных выборах и заявил, что МВД настроено жестко реагировать на любые нарушения.

Детали: пресс-служба МВД

Прямая речь: "Впереди ответственные этапы – голосование и определение результатов. Поэтому еще раз обращаюсь к кандидатам и избирательным штабам – даже не пытайтесь прибегнуть к вбросам, "каруселям", подвозу избирателей и другим грязным схемам! МВД жестко настроены реагировать на нарушения".

Детали: По словам Авакова, на выборах будут дежурить почти 140 тысяч правоохранителей, готовы все подразделения – от авиации до взрывотехников.

Он добавил, что вместе с Центральной избирательной комиссией и "Гражданской сетью "ОПОРА" МВД реагировало на все обращения – среди разоблаченных преступлений многие имеют признаки уголовных преступлений.

В качестве примера он привел разоблаченные избирательные "сетки" в Одессе и Черниговской области.

В общем Нацполиция открыла более 500 уголовных производств за подкуп избирателей, препятствие осуществлению избирательного права, предоставление ложных сведений в Госреестр избирателей. Аваков пообещал по каждому из них провести расследование и дать правовую оценку.