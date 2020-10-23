Скрытая угроза: радиоактивная шахта отравляет воду на Донбассе и грозит катастрофой

Ряду неподконтрольных правительству районов на востоке Украины угрожает экологическая катастрофа.

Источник: вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Специальном киевском форуме по безопасности, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды.

По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды из этой шахты, и на данное время радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды".

Детали: По словам Резникова, прекращена откачка воды из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.



Вице-премьер подчеркнул: еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области.



Он добавил, что в начале октября в режиме видеоконференции встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.



Однако на сегодняшний день остается вопросом, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории.



Резников отметил, что аналогичной является ситуация и в Крыму.



По его словам, специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения, как минимум, акватории Азовского моря, и последствия экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион: Румынию, Болгарию, Грузию, Турцию.

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