Забудовники у списках партій до Київради: люди Столара, Комарницького і Хмельницького

Представники компаній-забудовників присутні у списках всіх партій, які мають шанси потрапити до Київської міської ради.

Джерело: списки партій, що беруть участь у виборах, опубліковані на сайті ЦВК

Деталі: Аналіз "Української правди" показав, що майже усі великі забудовники мають своїх представників у прохідних частинах списках партій. Серед них – співробітники будівельних компаній Вадима Столара, Дениса Комарницького, забудовників "Геос" та "Обрій".

Також є родичі цих співробітників та ті, чия діяльність, в тому числі і політична, пов’язана із забудовниками.

Наводимо переліки таких кандидатів.

Партія "Слуга Народу"

Ганна Іщенко, №20 у списку, №1 у Печерському районі столиці

Ганна Іщенко звернула увагу користувачів соціальних мереж зовнішньою рекламою, де вона зокрема обіцяла киянам "підвищити екологію".

Іщенко – адвокат із багаторічним досвідом.

У 2008-2011 роках вона представляла у судах житлові кооперативи, на які записували землі на території заказнику "Жуків острів" і з якими прокуратура за ці землі боролась. Серед інших була фірма "Трестбуд", де якийсь час сама Іщенко значилась директором. Через юридичних власників фірма пов’язана з бізнесом Василя Хмельницького, власником девелоперської компанії UDP.

Олександр Степенко, №100 у списку партії, №12 у Солом’янському районі

Засновник і колишній керівник кількох будівельних фірм, які сукупно лише за останні 4 роки отримали від місцевої влади підрядів на понад 2 мільярда гривень – "Скайбуд груп", "Форма", "Рояль хауз". Ці компанії пов’язують із великою будівельною імперією Дениса Комарницького, яка вигравала різноманітні тендери, як то на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, реконструкцію Володимирської гірки та інші.

Вікторія Попович, №101 у списку партії, №5 у Солом’янському районі

Очолює інвестиційно-будівельну компанію "Обрій", яка разом із комунальною владою зводила ЖК. За твердженням нардепа Гео Лероса, який оприлюднив документи з офісу Комарницького, Попович теж фігурує в його будівельній мережі.

Юрій Леонов, №83 у списку партії, №6 у Дарницькому районі

Працює начальником відділу земельних відносин у комунальному підприємстві "Спецжитлофонд". Саме воно віддавало численні багатомільйонні тендери фірмам Комарницького.

Не є прямо пов'язаними із забудовниками, однак потенційно можуть лобіювати їхні інтереси: Андрій Костюк №49 у списку партії; №3 в одному з округів Деснянського району і Тихон Слюсарев № 64 у списку партії, №4 у Дарницькому районі.

Значаться помічниками депутатки Київради Алли Шлапак, близької до Комарницького. При цьому Костюк офіційно не працює, Слюсарєв є заступником директора фірми з торгівлі відходами та брухтом.

Партія "Опозиційна платформа – За життя"

У 2019 році скандально відомий Вадим Столар очолив київську організацію ОПЗЖ. У 2020 році до виборчого списку партії увійшли пов’язані із забудовником кандидати.

Олена Букало, № 5 у спику партії, № 4 у Голосіївському районі

Керує двома компаніями, які займаються будівництвом та нерухомістю: "Інвестбудгарант" і "К.А.Н.". Фірми колись були підконтрольні Вагіфу Алієву, пізніше він нібито продав бізнес партнеру.

Юлія Уласик, №7 у списку партії, №2 в одному з округів Дніпровського району

На платній основі працює помічницею Вадима Столара як депутата. У 6 і 7 скликаннях Ради була помічницею Василя Хмельницького.

Марія Марк, №8 у списку партії, №3 у Голосіївському районі

Обіймає посаду провідного спеціаліста у холдинговій компанії "Київміськбуд".

Сергій Мамоян, № 9 у списку; №1 в одному з округів Святошинського району

Молодший брат депутата Верховної Ради Суто Мамояна. Їхній третій брат Рустам раніше працював у генпрокуратурі. Родина має стосунок до забудови Поштової площі, проти якої борються активісти. Батькові Мамоянів належить новозведена будівля поруч із Річковим портом, де розташований ресторан.

Володимир Яловий, №10 у списку, №1 у Шевченківському районі

Нині є депутатом Київради. Сват бізнесмена Віктора Пилипишина. Разом родина володіє заснувала будівельний бізнес. Дочка Пилипишина, одружена на сині Ялового, володіє компанією із нерухомості разом із родичами та іншим забудовником Ігорем Ніконовим.

Михайло Наконечний, №15 у списку, №1 у Дарницькому районі

Працює керівником секретаріату ОПЗЖ. Також очолює благодійний фонд Вадима Столара.

Володимир Кравець, №21 у списку партї, №1 у Солом’янському районі

Син екскерівника Держуправління справами Андрій Кравця, відомого як "завгосп Януковича". Його родина теж фігурувала у скандалах, пов’язаних нерухомістю. Зокрема, приватизацію Гостинного двору чи забудовою Поштової площі.

Сам Володимир Кравець володіє готельним бізнесом.

Партія "УДАР"

Володимир Шарій, №53 у списку партії, №2 в одному з округів Деснянського району

Наразі – депутат Київради від "Солідарності". І водночас очолює комунальний "Спецжитлофонд", який віддавав численні підряди компаніям Комарницького.

У Київраді працює в постійній комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Дружина Шарія значиться співвласницею будівельної компанії "Генбудсервіс".

Андрій Странніков, №30; у списку №1 в одному з округів Дніпровського району

Разом із колишнім нардепом Валерієм Іщенком володів кількома будівельними фірмами. Зокрема, "Тельбін ІВА" (нині – "Ритейл простір"), яку кияни пам’ятають через скандал із планами по забудові на Березняках.

Вячеслав Непоп, № 32 у списку партії, №3 у Солом’янському районі

Заступник голови Київська міської державної адміністрації. До цього довгий час очолював комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ", яке займається зведенням житлових і нежитлових об’єктів.

Журналісти неодноразово писали про зв’язки Непопа з деякими підприємствами, які отримували гроші на комунальних підрядах. Щоправда, згодом виявилось, що окремі з цих фірм насправді належали до будівельної імперії того ж Дениса Комарницького.

Марія Новицька, № 15 у списку, №5 у Печерському районі

Власниця будівельної компанії "Атлант Сіті".

Наталія Шевченко, № 90 у списку; № 4 у солом’янському районі

Партнер в агентстві з управління нерухомістю "Ю.Ті.Джи. Резіденс". Вона входить до холдингу UTG, що займається консалтингом у сфері нерухомості.

Оксана Маркута, №93 у списку, № 4 у Дарницькому районі

Працює заступником начальника інформаційно-аналітичного відділу компанії з управління активами "Клевер Кепітал", на яку записаний будівельний бізнес Ігоря Ніконова.

Ілля Кушнір, № 11 у списку, №10 у Голосіївському районі

Син голови правління "Київміськбуду", власник венчурного інвестиційного фонду "Орландо".

Михайло Терентьєв, №72 у списку; №2 у Печерському районі

Нинішній депутат від "Солідарності", очолює комунальне підприємство "Інженерний центр", який займався будівництвом відомого так званого "скляного мосту Кличка".

За словами нардепа Гео Лероса, КП Терентьєва підконтрольне Комарницькому – мовляв, саме так воно фігурує в документах з комп’ютеріа офісу забудовника.

Терентьєв також працював із Аллою Шлапак, близькою до Комарницького.

Партія "Батьківщина"

Віталій Нестор, №2 у списку партії; №7 у Дарницькому районі

Має будівельний бізнес. За даними журналістів-розслідувачів, оточення Нестора пов’язане Комарницьким спільним проєктом у будівництві.

Денис Москаль, №3 у списку, № 3 в одному з округів Святошинського району

Власник групи компаній, які займаються будівництвом і нерухомістю. ЗМІ пов’язують нинішнього депутата від "Батьківщини" з однією із засновниць будівельної компанії "Столиця" Владиславою Молчановою. У свою чергу, за даними розслідувачів, Молчанова співпрацювала з Комарницьким.

Алла Шлапак, №6 у списку партії, №1 у Печерському районі

Нинішня депутатка фракції "Єдність", яку пов’язують з Комарницьким. Працює в інтересах забудовників ще з часів мера Леоніда Черновецького

Володимир Слончак, №9 у списку партії, №1 у Дарницькому районі

Голова Наглядової ради "Київміськбуду".

Богдана Тимощук, №10 у списку партії; №2 у Шевченківському районі

Керує тендерним відділом у будівельній компанії "Інвест Сістем Груп".

Катерина Глімбовська, №13 у списку партії, №1 в одному з округів Святошинського району

Донька забудовника Олександра Глімбовського і дружина колишнього головного фіскала Романа Насірова. Глімбовський – власник корпорації "Альтіс-Холдинг", яка займалась такими відомими об’єктами, як ЦУМ на Хрещатику, реконструкція Поштової площі та інші.

Микола Негрич, №15 у списку, №1 у Шевченківському районі

Є співвласником групи компаній, які працюють в сфері будівництва і нерухомості. Зокрема, фірми "Геос Девелопмент" – однієї з найвідоміших у столиці

Партія "Перемога Пальчевського"

Як уже писала УП, політичну кар’єру Андрія Пальчевського загалом пов’язують зі Столаром. У списку його партії можна знайти імена, які і раніше вже фігурували в ЗМІ як креатури забудовника.

Це, зокрема, кілька нинішніх депутатів від "Солідарності", які співпрацювали зі Столаром, лобіювали рішення, вигідні фірмам з його орбіти, чи навіть значились в установчих документах цих фірм:

Людмила Костенко , №20 у списку партії; №1 в Оболонському районі;

, №20 у списку партії; №1 в Оболонському районі; Владислав Михайленко , №3 у списку, №5 в Оболонському районі;

, №3 у списку, №5 в Оболонському районі; Андрій Андрєєв , №16 у списку; №2 у Солом’янському районі.

, №16 у списку; №2 у Солом’янському районі. Олексій Новіков, №17 у списку; №1 в одному з округів Дніпровського району

Новіков – чинний депутат Київради, якого пов’язують зі Столаром. Входить до фракції "Єдність". Був директором та співзасновником фірми "Марс-1". Вона входила до відомої великою будівельною афери групи компаній "Еліта-Центр", де мав частку і Столар.

Партія "Європейська Солідарність"

Ірина Никорак, №60 у списку, №2 в Оболонському районі

Чоловік Никорак 3 скликання поспіль був помічником Столара у Раді.

Департамент охорони культурної спадщини Київради наразі очолює чоловік, який може бути родичем Ірини Никорак. Він має таке саме прізвище і родом із того ж міста у Чернівецькій області.

Ігор Баленко, №41 у списку, №2 у Дарницькому районі

Нині – депутат від "Солідарності", володіє групою компаній "Фуршет". Причетний до скандальних спроб забудови Совських ставків.

Наталія Пастухова, №14 у списку, №1 в одному з округів Святошинського району

Працює заступником директора в компанії з управління активами "Сіті ван ессет менеджмент". Фірма входить до групи бізнесмена Валерія Кодецького "City One Development".