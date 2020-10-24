Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Друга країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID

Субота, 24 жовтня 2020, 00:30
Друга країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID
ФОТО: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Франція стала другою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених коронавірусом за час пандемії в світі.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: За даними уряду Франції, за останню добу в країні зареєстровано рекордні 42 032 нових випадки COVID-19. Загалом від початку пандемії у Франції діагностовано 1 041 075 випадків зараження, 34 508 пацієнтів вже померли.

Країна 7-ма в світі та 3-тя в Європі за кількістю випадків COVID-19.

Що передувало:

  • Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.
  • 22 жовтня в країнах Європи виявили рекордні 217 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів випадків COVID-19.

Нагадаємо: 

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: