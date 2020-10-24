Друга країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID

Франція стала другою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених коронавірусом за час пандемії в світі.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: За даними уряду Франції, за останню добу в країні зареєстровано рекордні 42 032 нових випадки COVID-19. Від початку пандемії у Франції діагностовано 1 041 075 випадків зараження, 34 508 пацієнтів вже померли. Країна 7-ма в світі та 3-тя в Європі за кількістю випадків COVID-19.

Що передувало:

Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.

22 жовтня в країнах Європи виявили рекордні 217 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів випадків COVID-19.

Нагадаємо:

14 жовтня президент Франції Емманюель Макрон через поширення коронавірусу оголосив про нові обмеження, включаючи комендантську годину у низці міст країни.

Згодом уряд країни розширив перелік територій, де діють карантинні обмеження. Таким чином, наразі комендантська година поширюється на 54 департаменти і заморську територію Французька Полінезія, це більше половини департаментів країни. У цих регіонах проживають 46 мільйонів людей.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі