Вторая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID

Франция стала второй страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: По данным правительства Франции, за последние сутки в стране зарегистрировано рекордные 42 032 новых случая COVID-19. С начала пандемии в Франции диагностировано 1 041 075 случаев заражения, 34 508 пациентов уже умерли.

Страна 7-я в мире и 3-я в Европе по количеству случаев COVID-19.

Что предшествовало:

Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрирован 1 миллиона случаев COVID.

22 октября в странах Европы обнаружили рекордные 217 000 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 миллионов случаев COVID-19.

Напомним:

14 октября президент Франции Эмманюэль Макрон из-за распространения коронавируса объявил о новых ограничениях, включая комендантский час в ряде городов страны.

Впоследствии правительство страны расширило перечень территорий, где действуют карантинные ограничения. Таким образом, сейчас комендантский час распространяется на 54 департамента и заморскую территорию Французская Полинезия, это больше половины департаментов страны. В этих регионах проживают 46 миллионов человек.

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