Вторая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID
Суббота, 24 октября 2020, 00:30
Франция стала второй страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.
Источник: данные сайта Worldometer
Детали: По данным правительства Франции, за последние сутки в стране зарегистрировано рекордные 42 032 новых случая COVID-19. С начала пандемии в Франции диагностировано 1 041 075 случаев заражения, 34 508 пациентов уже умерли.
Страна 7-я в мире и 3-я в Европе по количеству случаев COVID-19.
Что предшествовало:
- Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрирован 1 миллиона случаев COVID.
- 22 октября в странах Европы обнаружили рекордные 217 000 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 миллионов случаев COVID-19.
Напомним:
- 14 октября президент Франции Эмманюэль Макрон из-за распространения коронавируса объявил о новых ограничениях, включая комендантский час в ряде городов страны.
- Впоследствии правительство страны расширило перечень территорий, где действуют карантинные ограничения. Таким образом, сейчас комендантский час распространяется на 54 департамента и заморскую территорию Французская Полинезия, это больше половины департаментов страны. В этих регионах проживают 46 миллионов человек.
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