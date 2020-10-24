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Вторая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID

Суббота, 24 октября 2020, 00:30
ФОТО: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Франция стала второй страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 миллиона зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Сейчас в Франции диагностировали 1 041 075 случаев коронавируса, 34 508 пациентов уже умерли. Страна 7-я в мире и 3-я в Европе по количеству случаев COVID-19.

Что предшествовало:

Напомним:

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусФранция


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