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Коронавірус: в Європі знов діагностували рекордну кількість заражень

Субота, 24 жовтня 2020, 02:02

23 жовтня в країнах Європи виявили понад 224 тисячі випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів заражень COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби в країнах Європи виявили 224 092 випадка зараження коронавірусом, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7517 заражень.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія, Італія, Росія, Бельгія та Україна, яка займає 11 місце. 

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей, 1 148 015 пацієнтів померло.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Що передувало:

  • Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.
  • 22 жовтня в країнах Європи виявили рекордні 217 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів випадків COVID-19.

Теми: коронавірус


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