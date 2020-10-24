Коронавірус: в Європі знов діагностували рекордну кількість заражень

23 жовтня в країнах Європи виявили понад 224 тисячі випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів заражень COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби в країнах Європи виявили 224 092 випадка зараження коронавірусом, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7517 заражень.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія, Італія, Росія, Бельгія та Україна, яка займає 11 місце.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей, 1 148 015 пацієнтів померло.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Що передувало: