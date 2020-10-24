Коронавірус: в Європі знов діагностували рекордну кількість заражень
23 жовтня в країнах Європи виявили понад 224 тисячі випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів заражень COVID-19.
Джерело: дані сайту Worldometer
Деталі: Минулої доби в країнах Європи виявили 224 092 випадка зараження коронавірусом, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7517 заражень.
В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія, Італія, Росія, Бельгія та Україна, яка займає 11 місце.
Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей, 1 148 015 пацієнтів померло.
Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі
Що передувало:
- Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.
- 22 жовтня в країнах Європи виявили рекордні 217 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано 8 мільйонів випадків COVID-19.