Коронавирус: в Европе вновь диагностировали рекордное количество заражений

23 октября в странах Европы обнаружили более 224 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 миллионов случаев COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в странах Европы обнаружили 224 092 случая заражения коронавирусом, в частности, в Украине диагностировали рекордные 7517 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания, Италия, Россия, Бельгия и Украина, которая занимает 11 место.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 42 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 31 миллион человек, 1 148 015 пациентов умерли.

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