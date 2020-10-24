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Белорусская оппозиционерка ушла от ответа об аннексии Крыма

Суббота, 24 октября 2020, 11:39
Белорусская оппозиционерка ушла от ответа об аннексии Крыма

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией, за что ее упрекнул украинский вице-премьер Алексей Резников.

Источник: Цепкало и Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 23 октября, пишет Радио Свобода

Прямая речь Цепкало: "Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос – освободить страну от оккупации Лукашенко".

Прямая речь Резникова: "Если вы не определились, что у вас есть страна, которая так же оккупирована вашим северным соседом, как у нас – поверьте, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы должны четко сказать: Крым украинский, весь Донбасс украинский".

Детали: В ответ Цепкало сообщила, что Беларусь "готова быть площадкой для переговоров", и подчеркнула, что для нее главное – это добрососедские отношения с обеими странами.

Прямая речь Цепкало: "Если бы мнение белорусского народа хоть каким-то образом помогло решить вам проблему между Украиной и Россией, мы бы, конечно, обязательно высказались. Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией".

Что предшествовало: Раньше еще одна белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала аннексию Крыма Россией "противоречашей международному закону".

Однако перед этим Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся статуса Крыма. Позже она заявила, что "юридически Крым является украинским, но фактически он российский".

Вероника Цепкало, как и ее муж оппозиционер Валерий Цепкало, находится в Киеве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьКрымРосcия
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