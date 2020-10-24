Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній висловив подяку архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому за визнання ПЦУ.
Джерело: Епіфаній у Facebook
Пряма мова: "Висловлюю щиру вдячність архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому II, який сьогодні вперше пом’янув моє ім’я як предстоятеля Православної церкви України у Диптиху православних церков під час синодальної спільної божественної літургії у м. Пафос. Упевнений: попереду в нас благотворна співпраця – у любові, мирі та єдності, якими нас благословив Господь".
"За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось", – ці слова під час...
Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 24 жовтня 2020 р.
Нагадаємо: 24 жовтня Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України.
Предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.
Передісторія:
- Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну Православну Церкву України.
- Елладська церква стала першою після Вселенського Патріархату з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне спілкування.
- Після цього надзвичайний синод Російської православної церкви уповноважив главу РПЦ патріарха Кіріла не згадувати під час богослужінь предстоятеля Елладської православної церкви Ієроніма.
- 8 листопада 2019 року найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну Церкву України.
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.