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Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ

Субота, 24 жовтня 2020, 22:55
Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній висловив подяку архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому за визнання ПЦУ.

Джерело: Епіфаній у Facebook

Пряма мова: "Висловлюю щиру вдячність архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому II, який сьогодні вперше пом’янув моє ім’я як предстоятеля Православної церкви України у Диптиху православних церков під час синодальної спільної божественної літургії у м. Пафос. Упевнений: попереду в нас благотворна співпраця – у любові, мирі та єдності, якими нас благословив Господь".

"За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось", – ці слова під час...

Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 24 жовтня 2020 р.

Нагадаємо: 24 жовтня Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України.

Предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

Передісторія:

  • Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну Православну Церкву України.
  • Елладська церква стала першою після Вселенського Патріархату з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне спілкування.
  • Після цього надзвичайний синод Російської православної церкви уповноважив главу РПЦ патріарха Кіріла не згадувати під час богослужінь предстоятеля Елладської православної церкви Ієроніма.
  • 8 листопада 2019 року найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну Церкву України.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Українська правда

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Теми: церкварелігіяУкраїнаКіпр
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