Епіфаній подякував Кіпрській церкві за визнання ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній висловив подяку архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому за визнання ПЦУ.

Джерело: Епіфаній у Facebook

Пряма мова: "Висловлюю щиру вдячність архієпископу Нової Юстиніани і всього Кіпру блаженнійшому Хризостому II, який сьогодні вперше пом’янув моє ім’я як предстоятеля Православної церкви України у Диптиху православних церков під час синодальної спільної божественної літургії у м. Пафос. Упевнений: попереду в нас благотворна співпраця – у любові, мирі та єдності, якими нас благословив Господь".

"За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось", – ці слова під час... Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 24 жовтня 2020 р.

Нагадаємо: 24 жовтня Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України.

Предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

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