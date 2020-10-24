Епифаний поблагодарил Кипрскую церковь за признание ПЦУ
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний выразил благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому за признание ПЦУ.
Источник: Епифаний в Facebook
Прямая речь: "Выражаю искреннюю благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра блаженнейшему Хризостому II, который сегодня впервые помянул мое имя как предстоятеля Православной церкви Украины в Диптихе православных церквей во время синодальной совместной божественной литургии в г. Пафос. Уверен: впереди у нас благотворное сотрудничество - в любви, мире и единстве, которыми нас благословил Господь".
"За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось", – ці слова під час...Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 24 жовтня 2020 р.
Напомним: 24 октября Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины.
Предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в пгт. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.
Предыстория:
- Собор иерархов Греческой (Элладской) церкви 12 октября 2019 года признал автокефальную Православную Церковь Украины.
- Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
- После этого чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
- 8 ноября старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.