Епифаний поблагодарил Кипрскую церковь за признание ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний выразил благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому за признание ПЦУ.

Источник: Епифаний в Facebook

Прямая речь: "Выражаю искреннюю благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра блаженнейшему Хризостому II, который сегодня впервые помянул мое имя как предстоятеля Православной церкви Украины в Диптихе православных церквей во время синодальной совместной божественной литургии в г. Пафос. Уверен: впереди у нас благотворное сотрудничество - в любви, мире и единстве, которыми нас благословил Господь".

"За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось", – ці слова під час... Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 24 жовтня 2020 р.

Напомним: 24 октября Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины.

Предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в пгт. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

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