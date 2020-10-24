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Епифаний поблагодарил Кипрскую церковь за признание ПЦУ

Суббота, 24 октября 2020, 22:55

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний выразил благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому за признание ПЦУ.

Источник: Епифаний в Facebook

Прямая речь: "Выражаю искреннюю благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра блаженнейшему Хризостому II, который сегодня впервые помянул мое имя как предстоятеля Православной церкви Украины в Диптихе православных церквей во время синодальной совместной божественной литургии в г. Пафос. Уверен: впереди у нас благотворное сотрудничество - в любви, мире и единстве, которыми нас благословил Господь".

"За мир усього світу, за добрий стан святих Божих Церков і за з’єднання всіх Господу помолимось", – ці слова під час...

Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 24 жовтня 2020 р.

Напомним: 24 октября Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины.

Предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в пгт. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Предыстория:

  • Собор иерархов Греческой (Элладской) церкви 12 октября 2019 года признал автокефальную Православную Церковь Украины.
  • Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
  • После этого чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
  • 8 ноября старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины.
  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Украинская правда
Темы: церковьрелигияУкраинаКипр


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